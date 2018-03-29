Рамзан Кадыров может в рамках закона найти украинского пранкера Евегния Вольнова
29 марта 2018, 07:08 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров может найти украинского пранкера Евгения Вольнова - Никиту Кувикова, в отношении которого Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело за "публичное распространение недостоверных сведений о количестве жертв пожара в Кемерово".
Министр Чечни по делам национальностей, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что Рамзан Кадыров может найти украинского пранкера, не нарушая никаких законов.
По словам Умарова, если будет такая государственная задача поставлена в рамках компетенции, то, Рамзан Ахматович её выполнит очень филигранно, и враги России будут наказаны.
Вчера несколько жителей Кемерово, один из которых потерял родственников, объявили о 12 миллионах рублей, которые они готовы вложить за поимку украинского пранкера. "Мы же с вами не ковбои, за кого-то объявлять награду. Всё в рамках закона", - сказал чеченский министр, заявляя о способности и готовности Кадырова найти Вольнова.
"У этого человека нет ничего святого... Этими людьми конкретно нужно заниматься... Чтобы никто не мог безнаказанно разыгрывать людей, когда речь идёт о горе, когда речь идёт о возможном социальном взрыве. Это антигосударственная деятельность, а не просто шутовская выходка", — цитирует РИА Новости чиновника.
В отношении Вольнова в России возбуждено дело по статье "Возбуждение ненависти или вражды". По данным следствия, пранкер "публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию". Басманный суд Москвы санкционировал его заочный арест.
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
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