Днем всреду, 28 марта, стало известно об аресте управляющей торговым центром "Зимняя вишня" в Кемерово. В минувшее воскресенье в здании вспыхнул сильный пожар, который унес жизни 64 человек.

Согласно последней информации, Заводский районный суд Кемерово принял решение арестовать Надежду Судденок на два месяца. Как отмечает РИА "Новости", ссылаясь на слова судьи, управляющая ТЦ "Зимняя вишня" будет находиться под стражей до 25 мая включительно.

Известно, что Судденок намерена обжаловать данное решение. Женщина категорически отрицает свою вину в гибели людей.

В скором времени суд примет решения еще по четырем фигурантам дела о страшном пожаре в торгово-развлекательном центре.