Тулеев уволил своего заместителя и главу департамента внутренней политики

В среду, 28 марта, стало известно, что губернатор Кемеровской области Аман Тулеев после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" уволил своего заместителя, а также главу департамента внутренней политики региона.

Уточняется, что от должности освобожден руководитель аппарата администрации области Алексей Зеленин, которого заменит первый заместитель главы Кемерово Ольга Турбаба. Кроме того, с поста уволили Нину Лопатину, а директором департамента внутренней политики станет ее заместитель Валентина Назимок, передает РИА "Новости".

Напомним, страшный пожар в Кемерово унес жизни 64 человек. После случившегося местные жители требовали уволить чиновников, занимающих руководящие посты.