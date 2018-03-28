Тулеев уволил своего заместителя и главу департамента внутренней политики
28 марта 2018, 13:03 [ «Аргументы Недели» ]
В среду, 28 марта, стало известно, что губернатор Кемеровской области Аман Тулеев после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" уволил своего заместителя, а также главу департамента внутренней политики региона.
Уточняется, что от должности освобожден руководитель аппарата администрации области Алексей Зеленин, которого заменит первый заместитель главы Кемерово Ольга Турбаба. Кроме того, с поста уволили Нину Лопатину, а директором департамента внутренней политики станет ее заместитель Валентина Назимок, передает РИА "Новости".
Напомним, страшный пожар в Кемерово унес жизни 64 человек. После случившегося местные жители требовали уволить чиновников, занимающих руководящие посты.
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