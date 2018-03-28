МЧС: найдены тела всех погибших в кемеровском ТЦ, пропавших без вести нет

Заместитель главы МЧС России Владлен Аксенов сделал в среду, 28 марта, важное заявление. По его словам, к настоящему моменту спасателям удалось найти тела всех погибших в сгоревшем кемеровском ТЦ.

В Кемерово сегодня прощаются с погибшими при пожаре в торговом центре

Владлен Аксенов также подчеркнул, что пропавших без вести граждан, по самым последним данным ведомства, нет, передает m24.ru. Замглавы МЧС добавил, что информации о кемеровчанах и жителях других городов, которые не знают, где находятся их родственники, не поступало.

В общей сложности при пожаре пострадали семьдесят шесть человек, часть из которых в настоящий момент находится в медицинских учреждениях, передает сегодня РИА "Новости".