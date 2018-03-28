//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Расследования 13+

МЧС: найдены тела всех погибших в кемеровском ТЦ, пропавших без вести нет

28 марта 2018, 09:42 [ «Аргументы Недели» ]

МЧС: найдены тела всех погибших в кемеровском ТЦ, пропавших без вести нет
фото: globallookpress.com

Заместитель главы МЧС России Владлен Аксенов сделал в среду, 28 марта, важное заявление. По его словам, к настоящему моменту спасателям удалось найти тела всех погибших в сгоревшем кемеровском ТЦ.

В Кемерово сегодня прощаются с погибшими при пожаре в торговом центре

В Кемерово сегодня прощаются с погибшими при пожаре в торговом центре

Владлен Аксенов также подчеркнул, что пропавших без вести граждан, по самым последним данным ведомства, нет, передает m24.ru. Замглавы МЧС добавил, что информации о кемеровчанах и жителях других городов, которые не знают, где находятся их родственники, не поступало.

В общей сложности при пожаре пострадали семьдесят шесть человек, часть из которых в настоящий момент находится в медицинских учреждениях, передает сегодня РИА "Новости".

 

Михаил Делягин: Сечин VS Медведев - кто преемник Путина?

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Около 12 тысяч москвичей почтили память погибших при пожаре в кемеровском ТЦ

ЕТ

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

Представитель Госдепа США сравнила Россию с морским чудовищем

Представитель Госдепа США сравнила Россию с морским чудовищем

Официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт сделала накануне весьма резонансное заявление о России. Согласно последней информации, она сравнила Российскую Федерацию с морским чудовищем.

//Политика

Захарова назвала «распечатку» по делу Скрипаля провалом Мэй

Захарова назвала «распечатку» по делу Скрипаля провалом Мэй

Мария Захарова заявила, что Москва не получила ответ от Лондона и Вашингтона на просьбу предоставить «распечатку» по делу отравленного в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Экономика

Договориться не удастся: «Газпром» и «Нафтогаз» обсуждают расторжение контрактов

Договориться не удастся: «Газпром» и «Нафтогаз» обсуждают расторжение контрактов

На прошлой неделе "Газпром" провел переговоры с "Нафтогазом Украины". Об этом 27 марта сообщил журналистам заместитель председателя правления российской компании Александр Медведев.

//Общество

Отец охранника ТЦ «Зимняя вишня» рассказал, почему не сработала сигнализация

Отец охранника ТЦ «Зимняя вишня» рассказал, почему не сработала сигнализация

Сигнализацию в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» отключили еще 18 марта. Об этом сообщил отец охранника Сергея Антюшина, который работал в день трагедии в торговом центре.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//Общество

МЧС сообщает, что опознаны 27 из 76 погибших на пожаре в ТЦ в Кемерове

МЧС сообщает, что опознаны 27 из 76 погибших на пожаре в ТЦ в Кемерове

27 жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове опознаны к утру 28 марта. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов.

//Общество

Россияне оценили вероятность отставки Медведева и назвали его возможных сменщиц

Россияне оценили вероятность отставки Медведева и назвали его возможных сменщиц

Жители России оценили вероятность отставки главы правительства Дмитрия Медведева и назвали его возможных преемников на этом посту. Соответствующий онлайн-опрос прошел на сайте «Аргументы недели».

//Наука

Новый орган обнаружен в человеческом теле

Новый орган обнаружен в человеческом теле

Орган, о котором ранее не знали ученые, был обнаружен в теле человека. Соответствующую информацию недавно обнародовали американские специалисты, которые сделали свое открытие совершенно случайно.

//Общество

Более 1200 частных домов оказались затоплены на Алтае

Более 1200 частных домов оказались затоплены на Алтае

В связи с началом сезона талых вод в Алтайском крае оказались затоплены более 1200 частных домов. Кроме того, согласно последним данным, подтопленными сейчас являются и 3554 приусадебных участка.

//В мире

Клоуны в политике: в Конгресс США от Южной Каролины баллотируется артист цирка

Клоуны в политике: в Конгресс США от Южной Каролины баллотируется артист цирка

Сегодня стало известно, что в палату представителей Конгресса США намерен баллотироваться клоун. Речь идет об артисте цирка Стиве Лафе, который хочет представлять свой родной штат Южная Каролина.

//Общество

Медики нашли лучший способ защиты от рака

Медики нашли лучший способ защиты от рака

Сотрудники британского Центра исследования рака пришли к выводу, что лучшим способом защиты от онкологии является изменение образа жизни. Об этом говорится в статье, опубликованной на страницах научной прессы.

//Новости партнеров

//В мире

Из-за пожара в Кемерово в белорусских городах приспустят флаги

Из-за пожара в Кемерово в белорусских городах приспустят флаги

В среду, 28 марта, в белорусских городах в знак скорби и солидарности с Россией в связи к трагедией в Кемерово будут приспущены государственные флаги и отменены все развлекательные программы.

//Расследования

МЧС: найдены тела всех погибших в кемеровском ТЦ, пропавших без вести нет

МЧС: найдены тела всех погибших в кемеровском ТЦ, пропавших без вести нет

Заместитель главы МЧС России Владлен Аксенов сделал в среду, 28 марта, важное заявление. По его словам, к настоящему моменту спасателям удалось найти тела всех погибших в сгоревшем кемеровском ТЦ.

//Общество

«Мы шли, спотыкаясь по трупам, пол трещал и лопался», рассказал спасатель из ТЦ

«Мы шли, спотыкаясь по трупам, пол трещал и лопался», рассказал спасатель из ТЦ

Об ужасах спасательной операции в сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня» рассказал кемеровский сотрудник МЧС. Поисковая операция на месте трагедии завершилась на третий день после начала сильного пожара.

//В мире

В КНР состоялись переговоры Ким Чен Ына и Си Цзиньпина

В КНР состоялись переговоры Ким Чен Ына и Си Цзиньпина

Северокорейский лидер Ким Чен Ын и его жена посетили Китай. Согласно последней информации, глава КНДР прибыл на территорию страны, чтобы лично поздравить председателя КНР Си Цзиньпина с переизбранием.

//Общество

Названы главные преимущества российской армии в возможной войне с США

Названы главные преимущества российской армии в возможной войне с США

Американские эксперты назвали главные преимущества российской армии, которые позволят ей добиться превосходства в начальный период войны с США. Соответствующий материал появился в зарубежном сегменте интернета.

//В мире

Воюющая в Донбассе украинская армия вновь атаковала ДНР

Воюющая в Донбассе украинская армия вновь атаковала ДНР

Вооруженные силы Украины во вторник подвергли новому обстрелу ряд населенных пунктов, расположенных на территории Донецкой народной республики. Об этом заявили власти самопровозглашенного государства.

//Расследования

Около 12 тысяч москвичей почтили память погибших при пожаре в кемеровском ТЦ

Около 12 тысяч москвичей почтили память погибших при пожаре в кемеровском ТЦ

Не менее 12 тысяч жителей Москвы к настоящему моменту почтили память погибших при пожаре в Кемерово.В ГУ ВМД России по столицы отмечают, что москвичи приходят к мемориалам в самом центре города.

//Общество

Ураганы ожидаются в этом году в 30 российских регионах

Ураганы ожидаются в этом году в 30 российских регионах

В МЧС России сообщили, что в 2018 году ураганы, шквалы и град могут ожидать жители тридцати российских регионов. Специалисты также предрекают увеличение годового ущерба от ЧС до 900 миллиардов рублей.

//Новости СМИ2

//Наука

Астрономы не исключили, что китайская космическая станция упадет на Дагестан

Астрономы не исключили, что китайская космическая станция упадет на Дагестан

В Европейском космическом агентстве накануне сделали важное заявление о первой китайской космической станции "Тяньгун-1". Специалисты полагают, что некоторые ее обломки могут упасть на Землю.

//Политика

США требуют от дипломатов России покинуть резиденцию генконсула до 25 апреля

США требуют от дипломатов России покинуть резиденцию генконсула до 25 апреля

Власти США требуют от российских дипломатов покинуть резиденцию генконсула России в Сиэтле до 25 апреля. Об этом сообщается со ссылкой на консул-советника диппредставительства Халита Айсина.

//Общество

Украинский пранкер объяснил, как он "насчитал" 300 погибших в Кемерове

Украинский пранкер объяснил, как он "насчитал" 300 погибших в Кемерове

Евгений Вольнов – украинский пранкер подтвердил, что выкладывал в соцсети ролик о «300 погибших» на пожаре в Кемерово, однако он настаивает, что основывался на собственных подсчетах жертв трагедии.

//Расследования

В Кемерово сегодня прощаются с погибшими при пожаре в торговом центре

В Кемерово сегодня прощаются с погибшими при пожаре в торговом центре

В Кемерово сегодня прощаются с жертвами пожара в торговом центре "Зимняя вишня". Предполагается, что траурные мероприятия в разных храмах и на кладбищах города будут продолжаться в течение всего дня.

//Общество

Гороскоп Павла Глобы на апрель для всех знаков зодиака появился в сети

Гороскоп Павла Глобы на апрель для всех знаков зодиака появился в сети

Какие сюрпризы подготовил нам второй месяц весны? Ответ на этот вопрос знает российский астролог Павел Глоба, сделавший прогноз на апрель. Гороскоп Глобы для всех знаков зодиака опубликован в интернете.

//Криминал

Охранник ТЦ «Зимняя вишня» объяснил, почему отключил сигнализацию

Охранник ТЦ «Зимняя вишня» объяснил, почему отключил сигнализацию

Охранник ТЦ «Зимняя вишня» Сергей Антюшин дал первые показания. По версии следствия, именно он отключил пожарную сигнализацию 19 марта. По словам задержанного, охранники постоянно сообщали руководству ТЦ о нарушениях.

//Новости Redtram

//В мире

Госпитализирован премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Госпитализирован премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Сегодня госпитализирован премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. 68-летний Нетаньяху был доставлен в больницу в Иерусалим с высокой температурой. Израильский премьер переболел две недели назад.

//В мире

Лавров: Россия ответит на хамство стран Запада

Лавров: Россия ответит на хамство стран Запада

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит на хамство стран Запада. Журналисты задали вопрос Лаврову, когда и как Россия ответит США и странам Запада за высылку российских дипломатов.

//Непознанное

Очевидец снял на видео сразу несколько НЛО над Калифорнией

Очевидец снял на видео сразу несколько НЛО над Калифорнией

Несколько НЛО, летевших по небу средь бела дня, были сняты на видеокамеру изумленным наблюдателем из Калифорнии. Объекты двигались над долиной Сан-Фернандино на севере Лос-Анджелеса.

//Общество

ЗОЖ-маркировка на продуктах в России может появиться до конца года

ЗОЖ-маркировка на продуктах в России может появиться до конца года

В России маркировка полезных продуктов питания может появиться на конца года. Правительство одобрило предложенную Минздравом концепцию о размещении на товарах отличительных знаков, связанных с правилами здорового питания.

//Мнение

Кемеровская Хатынь

Кемеровская Хатынь

22 марта этого года мировая общественность вспоминала ужасную трагедию Белорусского села Хатынь. Ровно 75 лет назад фашистские изверги совместно с бандеровцами сожгли заживо 149 мирных жителей.

//Расследования

СК установил украинского пранкера, сочинившего о сотнях погибших в Кемерово

СК установил украинского пранкера, сочинившего о сотнях погибших в Кемерово

Следователи Следственного комитета России установили иностранцы, который распространял «заведомо ложную информацию» о числе погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

//Экономика

Сергей Глазьев: Одна из стран ЕАЭС может запустить цифровую валюту

Сергей Глазьев: Одна из стран ЕАЭС может запустить цифровую валюту

До конца года одна из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может запустить национальную цифровую валюту. Об этом 27 марта на конгрессе #БлокчейнРФ заявил советник президента РФ Сергей Глазьев.

//Политика

Правительство не поддержало законопроект о легализации частных военных компаний

Правительство не поддержало законопроект о легализации частных военных компаний

Отрицательный отзыв на законопроект о деятельности частных военных компаний (ЧВК) направил в Государственную думу Кабмин России. В заключении правительства указывается, что данную инициативу не поддерживает.

//В мире

Австрия никогда не вышлет российских дипломатов

Австрия никогда не вышлет российских дипломатов

Большинство стран Евросоюза выслали дипломатов РФ из-за дела об отравлении Скрипаля. Однако нашлись члены ЕС, которые решили не спешить с выводами и не делать шагов, способных похоронить отношения с Москвой.

//В мире

Актриса жанра для взрослых рассказала о свидании с Трампом

Актриса жанра для взрослых рассказала о свидании с Трампом

Американская порнозвезда Сторми Дэниэлс поведала всему миру о своей интимной связи с нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом. Она в подробностях рассказала, как отшлепала Трампа и ему это понравилось.

//Спорт

В матче сборной России с Францией отличился Фёдор Смолов

В матче сборной России с Францией отличился Фёдор Смолов

Сборная России по футболу проиграла сборной Франции. Единственный гол забил Фёдор Смолов на 68-й минуте. Впереди у сборной России матчи со сборными Австрии и Турции.

//Криминал

«Аргументы недели – Крым» узнали детали приговора экс-главе Феодосии

«Аргументы недели – Крым» узнали детали приговора экс-главе Феодосии

Обвиняемый в коррупции бывший глава Феодосии Дмитрий Щепетков в среду, 28 марта, будет приговорен к реальному сроку лишения свободы. Об этом «Аргументам недели – Крым» сообщил источник в силовых структурах.

//Армия

Что покупают российские военнослужащие на авиабазе Хмеймим

Что покупают российские военнослужащие на авиабазе Хмеймим

В Сирии на российской военно-морской базе в Тартусе открылся магазин для российских военнослужащих. При этом основная торговля ведется на авиабазе Хмеймим. Какие товары и продукты пользуются особой популярностью?

//Шоу-бизнес

Ирина Салтыкова похвалилась взрослой дочкой

Ирина Салтыкова похвалилась взрослой дочкой

Певица Ирина Салтыкова похвалилась взрослой дочкой Алисой. Артистка выложила в Инстаграм фотографии и видеозаписи, как девушка репетирует. Отец Алисы - певец Виктор Салтыков.

//Общество

Дочь Ирины Хакамады Мария поблагодарила маму за появление на свет

Дочь Ирины Хакамады Мария поблагодарила маму за появление на свет

В нашей стране две знаменитые женщины не скрывают своих "солнечных" детей. Политик Ирина Хакамада и актриса Эвелина Бледанс. Дочь Хакамады - девушка взрослая. Мария Сиротинская приняла участие в телепрограмме.

//Общество

В соцсетях проходит акция #заперто после пожара в ТЦ "Зимняя вишня"

В соцсетях проходит акция #заперто после пожара в ТЦ "Зимняя вишня"

Россияне в связи с трагедией в кемеровском ТЦ организовали в социальных сетях массовую акцию под хэштегом #Заперто. Инициаторами всероссийского движения стала группа "Я живу в Красноярске".

//Политика

Киев оценил убытки от Крымского моста

Киев оценил убытки от Крымского моста

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал о финансовых потерях страны от строительства и дальнейшего введения в эксплуатацию Крымского моста через Керченский пролив.

//Расследования

Мужчина спас девушку, провалившуюся под лед на реке Яуза

Мужчина спас девушку, провалившуюся под лед на реке Яуза

Посетитель Мытищинского парка спас 16-летнюю девушку, которая провалилась под лед, прогуливаясь по реке Яузе. Заметив данное происшествие, мужчина без колебаний бросился в реку спасать утопающую.

//Общество

В Москве на Манежной установили мемориал по погибшим в Кемерово

В Москве на Манежной установили мемориал по погибшим в Кемерово

В центре Москвы на Манежной площади, в нескольких метрах от входа в Александровский сад, установлен мемориал по погибшим в результате пожара в Кемерово. Москвичи и гости столицы приносят цветы и игрушки.

//Политика

Трамп обсудил с Меркель и Макроном антироссийские санкции

Трамп обсудил с Меркель и Макроном антироссийские санкции

Президент США Дональд Трамп обсудили в телефонных беседах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном «решительный ответ Запада» на инцидент с Сергеем Скрипалём в Великобритании. Оба разговора начались с обсуждения высылки российских дипломатов

//Расследования

Слухи о 300 погибших в Кемерово распустил украинский пранкер

Слухи о 300 погибших в Кемерово распустил украинский пранкер

Слухи о 300 погибших в результате пожара в Кемерово распустил украинский пранкер Евгений Вольнов. Волынов подтвердил, что выкладывал ролики в YouTube, где сообщил о "300 погибших" при пожаре в Кемерово.

//Общество

Что говорится в секретном докладе ФБР о заказчиках «убийства» Лесина

Что говорится в секретном докладе ФБР о заказчиках «убийства» Лесина

Бывший сотрудник МИ-6 Британии Кристофер Стил, известный публикацией доклада на Дональда Трампа, заявил, что бывший министр печати России Михаил Лесин был якобы убит в Вашингтоне по заказу российского олигарха.

//Расследования

Глава похоронного бюро Кемерово сообщил, сколько погибших в морге

Глава похоронного бюро Кемерово сообщил, сколько погибших в морге

Глава городского похоронного бюро Кемерово опроверг информацию, распространяемую в соцсетях, о сотнях погибших в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня". В кемеровском морге находятся тела 57 погибших.

//Экономика

Власти Германии разрешили строительство «Северного потока-2»

Власти Германии разрешили строительство «Северного потока-2»

Власти Германии окончательно разрешили строительство газопровода «Северного потока-2». В сообщении на сайте BSH говорится, что после тщательной проверки выданы все разрешения на строительство трубопровода.

//Шоу-бизнес

Поклонники озадачены уменьшением носа Евгения Плющенко

Поклонники озадачены уменьшением носа Евгения Плющенко

Яна Рудковская опубликовала в своем Instagram обложку журнала L'Officiel Russia. На ней звезда и ее муж Евгений Плющенко выглядят, мягко говоря, неестественно, отметили поклонники семьи.

//Спорт

Этери Тутберидзе о выступлении Загитовой в Милане: Алина найдет мотивацию

Этери Тутберидзе о выступлении Загитовой в Милане: Алина найдет мотивацию

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе подвела итоги выступления фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на Олимпиаде в Пхёнчхане и Загитовой на чемпионате мира в Милане.

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры