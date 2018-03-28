Около 12 тысяч москвичей почтили память погибших при пожаре в кемеровском ТЦ

Не менее 12 тысяч жителей Москвы к настоящему моменту почтили память погибших при пожаре в Кемерово.В ГУ ВМД России по столицы отмечают, что москвичи приходят к мемориалам в самом центре города. Патриарх Кирилл совершил заупокойное богослужение по жертвам пожара в Кемерово

Известно, что накануне акции состоялись на Манежной и Пушкинской площадях, а также у представительства Кемеровской области в Москве, передает портал m24.ru . Уточняется, что скорбящие о жертвах люди приносят с собой свечи, цветы и мягкие игрушки.

Напомним, сегодня в России объявлен день траура. В среду по всей стране приспустили государственные флаги и отменили культурно-развлекательные мероприятия и передачи.

Пожар вспыхнул в торговом центре "Зимняя вишня" 25 марта и унес жизни 64 человек. Кроме того, многие до сих пор считаются пропавшими без вести.