Кемеровские архитекторы рассказали, как проектировали ТРК "Зимняя вишня", в котором при пожаре погибли десятки детей. Председатель правления кемеровского отделения Союза архитекторов России Сергей Зыков сообщил, что торговый центр появился на месте кондитерской фабрики. По его словам, проект реконструкции здания кондитерской фабрики под ТРК выполнял кемеровский архитектор. СК: есть заявления о пропаже 67 человек в Кемерово. У родственников другие цифры

Зыков подчеркнул, что вся проектная документация прошла государственную экспертизу и соответствовала всем необходимым требованиям, - передаёт RT. Но рабочую документацию разрабатывал уже не Попов, а другая организация.

Зыков считает плохим моментом, что проект разрабатывает одна организация, проект утверждается, получается разрешение на строительство, а потом заказчик выбирает организацию подешевле.

"Рабочая документация может проходить экспертизу, а может и нет. Это определяет сам застройщик. Но по рабочей документации проект принимается в эксплуатацию", - сказал архитектор. Он не исключил, что проектная документация могла отличаться от рабочей.

Ранее в СМИ прошла информация о том, что четвёртый этаж ТРК, "Зимняя вишня", где началось возгорание, был надстроен при реконструкции здания кондитерской фабрики. Отметим, кинотеатр и батутный центр находились именно на верхнем этаже.