Спасатели завершили поисковую операцию на месте пожара в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в Кемерово. Номер телефона "горячей" линии Главного управления МЧС России по Кемеровской области: (3842) 58-23-33. Путин объявил 28 марта днем траура в связи с трагедией в Кемерово

По официальной информации на данный момент, в результате пожара погибли 64 человека, в том числе 40 детей. По данным администрации Кемерово, пропавшими без вести после пожара числятся 38 человек По сведениям информированного источника "Интерфакса", в Кемерово собраны данные о 85 пропавших без вести после пожара – этим занимается штаб, созданный родственниками. Эту информацию планируется передать правоохранительным органам.

Ранее сегодня на сайте следственного управления СКР по Кемеровской области опубликовано обращении следствия: Появилась необходимость проверить и уточнить информацию у детей и сопровождавших их людей, находившихся в игровой зоне с мягкими кубиками непосредственно в момент возгорания. Следователи СКР просят проявить понимание и обращаются ко всем с просьбой откликнуться и обратиться в следственное управление. Возможно, новые показания помогут в восстановлении картины преступления и установлении истинной причины возникновения пожара.

Глава СКР Александр Бастрыкин прибыл в Кемерово вместе с группой опытных следователей центрального аппарата в связи с расследованием уголовного дела по факту гибели людей при пожаре в ТРК "Зимняя вишня". Бастрыкин лично скоординировал план работы следственной группы.

В Кемеровской области 27, 28 и 29 марта объявлены днями траура по погибшим. 28 марта в России объявлен днем траура в связи с трагедией в Кемерово.

Владимир Путин, прилетевший сегодня в Кемерово, говорит, что от этой трагедии не плакать, а реветь хочется. Жители Кемерово после инцидента устраивают акции протеста.

Вице-губернатор региона Сергей Цивилев, который обвинил отца погибших детей в "пиаре на крови", попросил прощения у протестующих на коленях.

Другой вице-губернатор Кемеровской области, Владимир Чернов, предложил наказывать распространителей слухов о сотнях погибших. Глава региона Аман Тулеев не вышел к протестующим, но попросил у Владимира Путина прощения за трагедию в "Зимней вишне".