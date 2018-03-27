Бастрыкин рассказал, почему могли быть закрыты двери кинотеатра в кемеровском ТЦ
27 марта 2018, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]
В рамках совещания у президента России Владимира Путина обсуждалась причина, по которой были закрыты двери кинотеатра в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", где недавно произошел пожар.
Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заявил, что одной из вероятных причин могла быть борьба с безбилетными зрителями, передает РИА "Новости".
Подчеркивается, что в настоящий момент специалисты пытаются выяснить, что заставило сотрудников кинотеатра запереть детей в залах. Бастрыкин отметил, что, вероятно, билетеры просто не хотели, чтобы молодые ребята проникали в помещение и смотрели фильмы, не заплатив. Именно поэтому они заперли двери до конца сеанса, вследствие чего дети погибли.
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