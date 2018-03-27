Кемеровский Центр крови: очередь доноров расписана на три недели вперед

Количество граждан, желающих сдать кровь, чтобы помочь пострадавшим в ходе пожара торговом центре "Зимняя вишня", бьет все рекорды. Об этом сообщили во вторник в Кемеровском областном Центре крови.

По словам главного врача Центра Игоря Васина, к настоящему моменту специалисты смогли принять около 300 доноров. Вся полученная кровь проходит необходимое тестирование, а затем помещается областной банк крови. Уже сегодня медики физически не смогут принять всех желающих оказать помощь пострадавшим, передает RT

Подчеркивается также, что у некоторых компонентов донорской крови срок годности ограничен, вследствие чего запасы следует пополнять постепенно. Доноры соглашаются прийти позже, поэтому очередь на сдачу расписана на три недели вперед.