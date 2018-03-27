Мэр Кемерово отправил пятерых активистов в морг для проведения "инспекции"
27 марта 2018, 09:41 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник стало известно, что мэр Кемерово Илья Сердюк решил отправить инициативных граждан в морг для "проверки". Многие не верят в официальные данные о погибших в ходе пожара в ТЦ "Зимняя вишня".
Согласно последней информации, страшное возгорание в кемеровском торговом центре унесло жизни 64 человек, однако ряд граждан убежден, что это число является преуменьшенным, передает портал "Газета.Ru". Сердюк предложил определить пять делегатов, которые проведут "инспекцию" в моргах.
Известно, что мэр города выбрал самых активных участников митинга в Кемерово, посадил их в автобус и заявил, что они могут попасть в морг напрямик, без каких-либо проблем, поскольку он уже предупредил сотрудников о визите активистов, уточняет РИА "Новости".
Михаил Делягин: Сечин VS Медведев - кто преемник Путина?
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Патриарх Кирилл совершил заупокойное богослужение по жертвам пожара в Кемерово