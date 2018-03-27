Во вторник стало известно, что мэр Кемерово Илья Сердюк решил отправить инициативных граждан в морг для "проверки". Многие не верят в официальные данные о погибших в ходе пожара в ТЦ "Зимняя вишня".

Согласно последней информации, страшное возгорание в кемеровском торговом центре унесло жизни 64 человек, однако ряд граждан убежден, что это число является преуменьшенным, передает портал "Газета.Ru". Сердюк предложил определить пять делегатов, которые проведут "инспекцию" в моргах.

Известно, что мэр города выбрал самых активных участников митинга в Кемерово, посадил их в автобус и заявил, что они могут попасть в морг напрямик, без каких-либо проблем, поскольку он уже предупредил сотрудников о визите активистов, уточняет РИА "Новости".