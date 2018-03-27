Бастрыкин: сигнализация в кемеровском ТЦ сломалась за несколько дней до пожара

Во вторник глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сделал важное заявление. Оказалось, что за несколько дней до пожара в кемеровском торговом центре сломалась пожарная сигнализация.

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Согласно последней информации, система в ТРЦ "Зимняя вишня" сломалась еще 19 марта, однако никто не занимался данным вопросом, передает РИА "Новости". Об этом Бастрыкин сообщил в рамках совещания, на котором обсуждалась ликвидация последствий возгорания.

Председатель СКР также добавил, что система оповещения работала, однако охранник торгового центра по какой-то причине ее отключил. По словам Бастрыкина, этот человек являлся неподготовленным.