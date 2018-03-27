Бастрыкин: сигнализация в кемеровском ТЦ сломалась за несколько дней до пожара
27 марта 2018, 09:31 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сделал важное заявление. Оказалось, что за несколько дней до пожара в кемеровском торговом центре сломалась пожарная сигнализация.
Согласно последней информации, система в ТРЦ "Зимняя вишня" сломалась еще 19 марта, однако никто не занимался данным вопросом, передает РИА "Новости". Об этом Бастрыкин сообщил в рамках совещания, на котором обсуждалась ликвидация последствий возгорания.
Председатель СКР также добавил, что система оповещения работала, однако охранник торгового центра по какой-то причине ее отключил. По словам Бастрыкина, этот человек являлся неподготовленным.
Михаил Делягин: Сечин VS Медведев - кто преемник Путина?
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
С завтрашнего дня в Кемеровской области объявят трехдневный траур