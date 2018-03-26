Соцсети о трагедии в Кемерове: Нам билбордов не хватит спрашивать

О случившемся в Кемерове в Интернете говорят больше и искреннее, чем на федеральных каналах. Многие опровергают официальную статистику и утверждают, что погибших – более трехсот человек, лишь несколько десятков из них – взрослые. Так это или нет на самом деле, неизвестно. Охранник ТЦ в Кемерово, который отключил систему оповещения, задержан

Возможно, преувеличивая данные, люди пытаются привлечь внимание властей к произошедшему. Однако не исключено, что действительно так и есть. Все случилось в выходной день, в торговом центре множество развлечений – игровая комната, бассейн, кинотеатр и т.д. Более того, в тот день со всей области туда привезли несколько автобусов со школьниками. По словам местных жителей, морги города переполнены, а чтобы скрыть информацию, трупы не выносят из сгоревшего здания. Сведения якобы запрещают распространять под угрозой увольнения. Однако пользователи соцсетей продолжают распространять записи разговоров пожарных, звонков родственников, скриншоты переписок со знакомыми сотрудниками МЧС.

Пишут много страшного и возмутительного. Говорят, пожарные машины подъехали лишь через сорок минут после начала возгорания, да и было их гораздо меньше, чем заявлено. Не было вовремя скорой помощи, не были подготовлены спасательные подушки. Судя по комментариям, чтобы скрыть масштабы трагедии, у жителей близлежащих домов изымают телефоны и камеры. Родителей погибших детей заставляют подписать подписку о неразглашении.

Есть еще несколько неприятных деталей. Первых, кто бросился бежать из торгового центра после начала пожара, удерживали охранники – а вдруг что-то украли. Почему-то не сработала пожарная сигнализация. В один из залов в кинотеатре забежала женщина, такая же посетительница, и крикнула «Спасайтесь!». Если бы не она, жертв могло быть еще больше.

Но самое главное, что никак не укладывается в голове, почему дети оказались заперты в кинозале. Один из местных жителей в соцсетях рассказал, что, оказывается, это была уже отработанная схема – билетерши всегда закрывали двери на ключ, чтобы не проходили безбилетники. Либо детей закрыли, чтобы они не разбежались.

Многие возмущены тем, что федеральные каналы уделили новости не больше минуты. А затем перешли к «главным новостям» - про результаты выборов, про западных врагов. «Два предложения я услышала на официальных каналах. Первое про трагедию, второе про компенсацию в миллион рублей. Это к тем, кто ещё питает иллюзию насчёт отношения к нам власти», - написала россиянка.

«Вся Россия – кемеровский торговый центр, а мы в ней контактный зоопарк», - так звучит одна из самых обсуждаемых публикаций. Многие пишут, что только мы сами можем друг друга защитить. В доказательство этому жители Кемерова выстраиваются в очередь, чтобы сдать кровь. А власти продолжают заниматься своими важными делами.