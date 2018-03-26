Видео начала пожара в кемеровском торговом центре опубликовано в сети
26 марта 2018, 14:52 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник в сети появилось видео, на котором можно увидеть начало возгорания в ТЦ "Зимняя вишня". Пожар вспыхнул в здании в минувшее воскресенье, однако спасатели работают на месте до сих пор.
Согласно последней информации, кадры удалось зафиксировать камере, которая была установлена внутри торгово-развлекательного комплекса. На страничке телеканала 112 в Тelegram можно увидеть, как за считанные секунды помещение полностью заволокло черным дымом. Люди начали убегать из ТЦ "Зимняя вишня", однако в какой-то момент ориентироваться в темноте стало невозможно.
Согласно последней информации, в результате пожара погибли не менее 64 граждан. Спасатели продолжают поиски.
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