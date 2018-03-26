Пушков жестко высказался о пожаре в кемеровском торговом центре

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказался сегодня о происшествии, которое случилось в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" в минувшее воскресенье.

Сенатор заявил, что испытывает шок и ужас, поскольку случившееся является чудовищной трагедией. По словам политика, которые он написал на своей страничке в социальной сети Twitter, российский закон должен быть максимально суров по отношению к тем людям, которые несут за это ответственность.

Алексей Пушков также выразил свои соболезнования гражданам, потерявшим в результате пожара в торгово-развлекательном центре своих близких.