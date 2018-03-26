К сгоревшему кемеровскому ТЦ несут цветы и игрушки

Рано утром в понедельник жители города Кемерово начали приносить к сгоревшему торговому центру цветы и игрушки. В сквере, расположенном неподалеку от здания, создали импровизированный мемориал.

В городской администрации отметили, что люди, шокированные трагедией в ТРЦ "Зимняя вишня" и скорбящие о погибших, оставляют розы, гвоздики, свечи, лампадки и мягкие игрушки, передает РИА "Новости".

Согласно последним данным, к настоящему моменту несколько скамеек уже полностью покрылись цветами, однако горожане все еще идут к месту страшного пожара, чтобы почтить память тех, кому не удалось спастись.

Напомним, возгорание было зафиксировано в воскресенье. Спасатели работают на месте происшествия до сих пор.