К сгоревшему кемеровскому ТЦ несут цветы и игрушки
26 марта 2018, 11:42 [ «Аргументы Недели» ]
Рано утром в понедельник жители города Кемерово начали приносить к сгоревшему торговому центру цветы и игрушки. В сквере, расположенном неподалеку от здания, создали импровизированный мемориал.
В городской администрации отметили, что люди, шокированные трагедией в ТРЦ "Зимняя вишня" и скорбящие о погибших, оставляют розы, гвоздики, свечи, лампадки и мягкие игрушки, передает РИА "Новости".
Согласно последним данным, к настоящему моменту несколько скамеек уже полностью покрылись цветами, однако горожане все еще идут к месту страшного пожара, чтобы почтить память тех, кому не удалось спастись.
Напомним, возгорание было зафиксировано в воскресенье. Спасатели работают на месте происшествия до сих пор.
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