Ребенок, спасшийся из пожара в Кемерово, потерял всю семью

Одиннадцатилетний мальчик, который сумел спастись из горящего торгового центра в Кемерово, потерял всю семью. Данную информацию в понедельник предоставила глава Минздрава России Вероника Скворцова.

Согласно последней информации ребенок находится в очень тяжелом состоянии, поскольку ему пришлось выпрыгнуть из окна четвертого этажа, чтобы спастись от наступающего пламени. Мальчик получил перелом таза и некоторые другие травмы, однако врачи замечают положительную динамику.

Как отмечает РИА "Новости", ссылаясь на слова министра, при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" пострадавший потерял мать, отца и младшую сестру.