Официальный представитель МИД высказалась о пожаре в Кемерово
26 марта 2018, 09:39 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высказалась о трагедии в кемеровском торговом центре. По ее мнению, следует поименно установить ответственных за случившееся.
Захарова считает, что нужно принять меры для выявления каждого, кто отвечал за пожарную безопасность в ТРЦ "Зимняя вишня". Официальный представитель МИД России также убеждена, что данный случай должен войти во все программы по подготовке сотрудников пожарной охраны и преподавателей, передает "Свободная пресса". Кроме того, происшествие в Кемерово свидетельствует о необходимости лишний раз проверять все, что вызывает хоть какие-то подозрения.
Мария Захарова выразила свои глубочайшие соболезнования семьям, потерявшим близких в ходе пожара.
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