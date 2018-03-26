Официальный представитель МИД высказалась о пожаре в Кемерово

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высказалась о трагедии в кемеровском торговом центре. По ее мнению, следует поименно установить ответственных за случившееся.

Захарова считает, что нужно принять меры для выявления каждого, кто отвечал за пожарную безопасность в ТРЦ "Зимняя вишня". Официальный представитель МИД России также убеждена, что данный случай должен войти во все программы по подготовке сотрудников пожарной охраны и преподавателей, передает "Свободная пресса". Кроме того, происшествие в Кемерово свидетельствует о необходимости лишний раз проверять все, что вызывает хоть какие-то подозрения.

Мария Захарова выразила свои глубочайшие соболезнования семьям, потерявшим близких в ходе пожара.