Пожар в Кемерово унес жизни 48 человек

Утром в понедельник, 26 марта, поступили неутешительные новости о погибших в ходе пожара в одном из торговых центров Кемерово. Согласно последней информации, число погибших увеличилось до 48.

Соответствующие данные были предоставлены сегодня на селекторном совещании МЧС, трансляцией которого занимался телеканал "Россия 24". Тела девятнадцати граждан к настоящему моменту направили на судебно медицинскую экспертизу, передает портал "Газета.Ru".

Известно, что двенадцать человек сейчас находятся в медицинских учреждениях. Состояние двоих врачи оценивают как тяжелое.

На месте пожара продолжают работать сотрудники МЧС.