Число погибших в горящем ТЦ Кемерово снова увеличилось

В горящем торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово спасатели нашли тела еще двух погибших. Соответствующую информацию в воскресенье, 25 марта, предоставили в оперативном штабе пожаротушения.

Отмечается, что в ходе операции специалистам удалось обнаружить еще двоих умерших граждан, вследствие чего общее количество жертв пожара в ТЦ достигло семи, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о пяти погибших в результате трагедии. Согласно последним данным, за помощью к врачам обратились более тридцати человек.

К настоящему моменту пожар удалось локализовать на площади 1,6 тысячи кв. м.