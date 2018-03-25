Число погибших в горящем ТЦ Кемерово снова увеличилось
25 марта 2018, 22:27 [ «Аргументы Недели» ]
В горящем торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово спасатели нашли тела еще двух погибших. Соответствующую информацию в воскресенье, 25 марта, предоставили в оперативном штабе пожаротушения.
Отмечается, что в ходе операции специалистам удалось обнаружить еще двоих умерших граждан, вследствие чего общее количество жертв пожара в ТЦ достигло семи, передает ТАСС.
Ранее сообщалось о пяти погибших в результате трагедии. Согласно последним данным, за помощью к врачам обратились более тридцати человек.
К настоящему моменту пожар удалось локализовать на площади 1,6 тысячи кв. м.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: