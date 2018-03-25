Двухлетняя девочка бесследно исчезла на Алтае
25 марта 2018, 17:21 [ «Аргументы Недели» ]
В минувшую пятницу, 23 марта, в Республике Алтай бесследно исчезла двухлетняя девочка. Согласно последней информации, последний раз ее видели на улице возле дома, где она гуляла со своим отцом.
Отмечается, что мужчина занимался ремонтом автомобиля и не присматривал за дочкой. Примерно через двадцать минут он заметил, что ребенка нигде нет. Он сообщил родственникам о пропаже девочки, после чего они начали своими силами искать ее, сообщается на официальном сайте СК РФ. Впоследствии мать пропавшей малышки обратилась в полицию. Известно, что рядом с домом семьи расположена река Кокса.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Поиски ребенка продолжаются.
Михаил Делягин: Сечин VS Медведев - кто преемник Путина?
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: