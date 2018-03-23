Автомобиль "скорой помощи", приехавший на вызов к пациенту в Челябинске, обстреляли. Медики сообщили, что хлопки были слышны уже после того, как они провели осмотр больного и вернулись к машине.

Отмечается, что происшествие случилось в ночь на пятницу, 23 марта, у дома номер 9 по Набережной улице. Врачи экстренно вызвали полицию. Как уточняет портал URA.RU, ссылаясь на данные пресс-секретаря Горздрава Ирину Пономареву, выстрелов было пять – они серьезно повредили автомобиль, однако не ранили сотрудников "скорой".

По факту случившегося в настоящий момент проводится тщательная проверка. Специалисты опрашивают очевидцев и пытаются установить все обстоятельства происшествия.