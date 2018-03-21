Еще один человек скончался в Мурманске после взрыва газа в жилом доме
21 марта 2018, 12:42 [ «Аргументы Недели» ]
В среду, 21 марта, стало известно о том, что количество жертв взрыва газа в одном из жилых домов Мурманска увеличилось. Согласно последним данным, в областной больнице от тяжелых травм умер мужчина.
Глава регионального центра медицины катастроф Виктор Рогалев отметил, что ранения, которые получил 34-летний житель города, были несовместимы с жизнью. Как уточняет ТАСС, данного пациента накануне экстренно госпитализировали. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое.
Напомним, накануне вечером из-за взрыва газа обрушились конструкции дома со второго по пятый этаж. Один человек погиб на месте. Через некоторое время скончалась женщина. Четыре гражданина были доставлены в больницы.
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