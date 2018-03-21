Девочка открыла стрельбу в одной из школ Курганской области

Утром в среду, 21 марта, стало известно о стрельбе в одной из школ курганского города Шадринска. Согласно последней информации, пневматический пистолет в руки взяла тринадцатилетняя девочка.

В управлении МВД по области отметили, что в настоящий момент в учебном заведении работают члены следственно-оперативной группы, которые пытаются установить точные причины и обстоятельства случившегося, передает сегодня портал "Газета.Ru".

Как уточнил руководитель пресс-службы Елена Радаева, пока известно о семерых пострадавших, которые получили синяки и ссадины. Серьезных ранений удалось избежать. По предварительным данным, девочка принесла пистолет из дома, сообщает ura.news.

В учебном заведении сотрудники правоохранительных органов ведут опрос очевидцев произошедшего.