Бывший вице-мэр ХМАО стал фигурантом нового уголовного дела

Бывший заместитель главы Советского района Ханты-Мансийского автономного округа Геннадий Торопов вновь стал фигурантом уголовного дела. Данную информацию в среду предоставили в СУ СКР по ХМАО.

Согласно последним сообщениям, в 2012 году Торопов, который тогда находился на посту начальника управления по делам архитектуры и капитального строительства администрации Советского района перечислил 9 млн рублей одной из компаний, зная заранее, что она не осуществила оговоренное строительство инженерных сетей, передает URA.RU.

Ранее Геннадия Торопова уже судили за шесть случаев злоупотребления должностными полномочиями, пять случаев служебного подлога, а также за три факта растраты средств из бюджета.