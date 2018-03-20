В Петербурге задержаны сотрудники вымышленных автосалонов
20 марта 2018, 12:24 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
В Санкт-Петербурге были задержаны граждане, подозреваемые в мошенничестве при продаже автомобилей. Согласно последней информации, преступники представлялись сотрудниками вымышленных автосалонов.
В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уточнили, что предполагаемые злоумышленники встречались с клиентами сразу в нескольких офисах города и подписывали договоры купли-продажи транспортных средств, создавая видимость составления кредитных соглашений.
Как уточняет РИА "Новости", предварительный ущерб от действий мошенников достигает в настоящий момент около 2,5 миллионов рублей.
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