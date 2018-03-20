В Петербурге задержаны сотрудники вымышленных автосалонов

В Санкт-Петербурге были задержаны граждане, подозреваемые в мошенничестве при продаже автомобилей. Согласно последней информации, преступники представлялись сотрудниками вымышленных автосалонов.

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уточнили, что предполагаемые злоумышленники встречались с клиентами сразу в нескольких офисах города и подписывали договоры купли-продажи транспортных средств, создавая видимость составления кредитных соглашений.

Как уточняет РИА "Новости", предварительный ущерб от действий мошенников достигает в настоящий момент около 2,5 миллионов рублей.