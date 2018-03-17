В Петербурге женщину подозревают в убийстве новорожденного сына

Жительница Санкт‐Петербурга, предположительно, задушила своего новорожденного ребенка и выбросила тельце в помойку. По версии следствия, неработающая 37-летняя женщина ночью 15 марта родила в своей квартире мальчика.

Злоумышленница задушила сына, после чего упаковала тельце и выбросила в мусорный контейнер у дома 39/2 по проспекту Мориса Тореза. Труп ребенка обнаружил бездомный, рывшийся в мусорном баке. Он и сообщил о находке в полицию.

Мамашу вычислили и задержали быстро. Сама подозреваемая вину отрицает. По ее словам, несмотря на то, что шея младенца была перетянута чулком, она никого не убивала, а ребенок уже родился мертвым. Подчеркивается, что женщина не наблюдала беременность у врачей и на учете не стояла, а роды проходили у нее в квартире. К медикам она не обратилась, потому что не успела вызвать скорую.

Ее преступление попало в объектив видеокамеры. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.

Подозреваемая уже является матерью троих детей в возрасте от 18 до 9 лет.

В данный момент женщина задержана сотрудниками полиции на двое суток. Следователи готовятся обратиться в суд за мерой пресечения.

(По материалам сайтов ntv.ru rosbalt.ru ren.tv)