В Петербурге женщину подозревают в убийстве новорожденного сына
17 марта 2018, 10:03 [ «Аргументы Недели» ]
Жительница Санкт‐Петербурга, предположительно, задушила своего новорожденного ребенка и выбросила тельце в помойку. По версии следствия, неработающая 37-летняя женщина ночью 15 марта родила в своей квартире мальчика.
Злоумышленница задушила сына, после чего упаковала тельце и выбросила в мусорный контейнер у дома 39/2 по проспекту Мориса Тореза. Труп ребенка обнаружил бездомный, рывшийся в мусорном баке. Он и сообщил о находке в полицию.
Мамашу вычислили и задержали быстро. Сама подозреваемая вину отрицает. По ее словам, несмотря на то, что шея младенца была перетянута чулком, она никого не убивала, а ребенок уже родился мертвым. Подчеркивается, что женщина не наблюдала беременность у врачей и на учете не стояла, а роды проходили у нее в квартире. К медикам она не обратилась, потому что не успела вызвать скорую.
Ее преступление попало в объектив видеокамеры. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.
Подозреваемая уже является матерью троих детей в возрасте от 18 до 9 лет.
В данный момент женщина задержана сотрудниками полиции на двое суток. Следователи готовятся обратиться в суд за мерой пресечения.
(По материалам сайтов ntv.ru rosbalt.ru ren.tv)
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