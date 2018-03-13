Суд признал виновным автохама, напавшего на женщину

В Москве Хамовнический суд вынес приговор водителю автомобиля BMW Руслану Вьюнову, который ударил женщину. Вьюнову теперь придется течение полугода проходить исправительные работы и выплатить потерпевший 30 тысяч рублей.

Автохам своей вины не признает и извиняться не собирается, сообщает Газета.ру. Инцидент произошел в центре Москвы. Молодая женщина с ребенком переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Вьюнов ехал на BMW X5 по 1-му Вражскому переулку и не уступил дорогу женщине с детьми. Возмущенная поведением водителя москвичка похлопала ладонью по кузову автомобиля Вьюнова и пошла по своим делаем. Мужчина остановил машину, бросился догонять женщину. Догнав, два раза ударил ее по плечу. Пострадавая обратилась в травмпункт. Медики диагностировали кровоподтек.

Женщина говорит, что очень испугалась за своих детей из-за поведения автохама. В отношении Вьюнова было возбуждено уголовное дело по статье «Побои».