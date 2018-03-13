МВД: в Москве задержаны подозреваемые в мошенничестве продавцы автомобилей

В Москве задержаны работники одного из столичных автосалонов, подозреваемые в мошенничестве. По данным московской полиции, менеджеры автосалона при продаже автомобилей вводили в заблуждение покупателей, многие из которых приезжали за машиной из регионов, относительно размера процентной ставки и комплектации транспортных средств.

Установлено, что злоумышленники завышали реальную стоимость автомобилей. По версии следствия, в покупателей в автосалон заманивали низкими ценами на машину, обещали низкий процент по кредиту и даже компенсацию оплаты проезда из региона до Москвы. Менеджеры рассказывали клиентам, что в автосалоне большой выбор машин разных цветов и предлагали максимальную комплектацию машины. Но обманутые покупатели уезжали из магазина на базовом варианте автомобиля, да еще и с повышенной процентной ставкой по кредиту. Следователи посчитали, что подозреваемые заработали более 50 миллионов рублей.

Оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Западному административному округу Москвы в ходе спецоперации задержали четверых работников в возрасте от 29 до 36 лет и пресекли их злодеяния.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что при проведении следственных действий в автосалоне, где работали подозреваемые, обнаружено и изъято 40 автомобилей, а также документы по финансово-хозяйственной деятельности салона, электронные носители информации.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. В отношении двух фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных - подписка о невыезде.