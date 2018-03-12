Младенец скончался в рязанском роддоме, проводится проверка

В одном из родильных домов Рязани скончалась новорожденная девочка. Страшную новость о смерти малышки в медучреждении в понедельник, 12 марта, предоставил средствам массовой информации отец ребенка.

В региональном управлении СК РФ уточнили, что роды у женщины продолжались практически 24 часа, однако врачи так и не предложили роженице кесарево сечение, сообщает портал YA62.ru. В результате ненадлежащего исполнения медиками своих обязанностей девочку спасти не удалось, утверждает отец погибшей малышки.

По факту случившегося в настоящий момент проводится тщательная проверка. Специалисты установят все обстоятельства происшествия.