Младенец скончался в рязанском роддоме, проводится проверка
12 марта 2018, 14:31 [ «Аргументы Недели» ]
В одном из родильных домов Рязани скончалась новорожденная девочка. Страшную новость о смерти малышки в медучреждении в понедельник, 12 марта, предоставил средствам массовой информации отец ребенка.
В региональном управлении СК РФ уточнили, что роды у женщины продолжались практически 24 часа, однако врачи так и не предложили роженице кесарево сечение, сообщает портал YA62.ru. В результате ненадлежащего исполнения медиками своих обязанностей девочку спасти не удалось, утверждает отец погибшей малышки.
По факту случившегося в настоящий момент проводится тщательная проверка. Специалисты установят все обстоятельства происшествия.
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