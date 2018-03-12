Ставропольского педиатра подозревают в убийстве маленького пациента

В Следственном комитете РФ сообщили, что ставропольский врач подозревается в убийстве по неосторожности маленького пациента. Речь идет о трагедии, которая произошла в сентябре прошлого года.

Тогда в городскую детскую больницу Ставрополя обратилась женщина, которая заявила, что ее годовалый сын плохо себя чувствует. Врач-педиатр прибыла на дом по вызову и заявила, что у ребенка ОРВИ и стеноз 0 степени. Через два дня малыш был экстренно доставлен в больницу со стенозом гортани 3 степени и умер в этот же день, передает РИА "Новости".

В отношении медика возбуждено уголовное дело. В настоящий момент специалисты внимательно изучают все обстоятельства данного дела.