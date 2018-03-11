В Петербурге пожилого преподавателя спас от наказания брак с юной флейтисткой

В Кировском районе Санкт-Петербурга вынесен приговор по уголовному делу в отношении 55-летнего преподавателя музыки, признанного виновным в интимной связи со своей несовершеннолетней ученицей. Мужчину, который годится девочке в дедушки, обвинили в половой связи с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ч.1 ст.134 УК РФ).

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год, с лишением права заниматься педагогической деятельностью сроком на 3 года.

О тайной связи преподавателя и юной флейтистки стало известно после ее беременности и аборта. Девочке тогда было 16 лет. Родители девочки написали заявление в Следственный комитет. Заслуженный артист РФ, военный дирижер оказался под следствием за половую связь с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Заседание суда откладывали 16 раз. По словам отца девочки, каждый раз он оказывался в лечебных стационарах. Заседание суда откладывали "по причине недомогания подсудимого".

Музыкант развелся с женой, с которой прожил много лет, нажил детей и внуков. И когда юной флейтистке исполнилось 18 лет, она вышла замуж за Юрия Бондаренко. Но живут молодожены почему-то не вместе. В результате в силу вступила статья «Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки». Ему также разрешили заниматься профессиональной деятельностью.

Ранее дирижер был вынужден уволиться из музыкальной школы после того, как стала известна его многолетняя связь со школьницей.

(fishki.net rep.ru fontanka.ru 360tv.ru)