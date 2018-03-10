СКР: по факту избиения девочками своей сверстницы в Барнауле начата проверка

Следственными органами Следственного комитета РФ по Алтайскому краю начата доследственная проверка по сообщению об избиении несовершеннолетними девочками своей сверстницы в Барнауле.

Видеозапись, как две девушки бьют лежащую на асфальте ровесницу, подростки опубликовали в соцсети. Как пишут местные СМИ, девушки были пьяны. По информации, поступившей от жителей Барнаула в сообщество "Барнаул22", драка между девушками произошла в ночь на 10 марта.

Руководством регионального управления СКР было срочно дано указание на проведение доследственной проверки с целью установления всех обстоятельств, изложенных в сообщениях соцсетей. В рамках проверки будет дана принципиальная правовая оценка действиям лиц, участвовавших в причинении несовершеннолетней девочке телесных повреждений, с установлением причин и условий, способствовавших этому.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.