В пятницу появились детали стрельбы в Дагестане. Ранее стало известно, что в ходе бытового конфликта на территории республики были застрелены два человека, один из которых являлся бойцом Росгвардии.

Впоследствии выяснилось, что стрельбу открыл сотрудник патрульно-постовой службы полиции. Источник в правоохранительных органах республики уточнил, что преступник пытался скрыться с места происшествия, однако был вовремя задержан полицейскими, передает РИА "Новости".

Ранее сегодня отмечалось, что в ходе инцидента были убиты два бойца Росгвардии, однако впоследствии данная информация была опровергнута.

Факт перестрелки уже подтвержден в МВД.



