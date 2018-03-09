Появились детали стрельбы в Дагестане
9 марта 2018, 21:19 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу появились детали стрельбы в Дагестане. Ранее стало известно, что в ходе бытового конфликта на территории республики были застрелены два человека, один из которых являлся бойцом Росгвардии.
Впоследствии выяснилось, что стрельбу открыл сотрудник патрульно-постовой службы полиции. Источник в правоохранительных органах республики уточнил, что преступник пытался скрыться с места происшествия, однако был вовремя задержан полицейскими, передает РИА "Новости".
Ранее сегодня отмечалось, что в ходе инцидента были убиты два бойца Росгвардии, однако впоследствии данная информация была опровергнута.
Эксклюзивное видео: Милонов о роли клана Собчак в жизни Путина
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Более 50 дагестанских сел оказались в изоляции после схода лавины