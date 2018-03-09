Двое сотрудников Росгвардии были застрелены уроженцем Дагестана
9 марта 2018, 19:22 [ «Аргументы Недели» ]
Двое сотрудников Росгвардии были застрелены сегодня жителем Каякентского района Дагестана. Происшествие, согласно последней информации, случилось в пятницу, 9 марта, в ходе бытового конфликта.
Источник в правоохранительных органах республики уточнил, что трагедия произошла в селении Герга. Подчеркивается, что бойцы Росгвардии были серьезно ранены и скончались через некоторое время, передает РИА "Новости".
Сотрудники правоохранительных органов к настоящему моменту смогли задержать стрелявшего. На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа. Есть информация о том, что житель Дагестана, открывший стрельбу, не имеет к НВФ никакого отношения. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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