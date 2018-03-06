Предпринимателя застрелили в подмосковном Одинцово
6 марта 2018, 10:40 [ «Аргументы Недели» ]
В подмосковном Одинцово в минувший понедельник, 5 марта, застрелили предпринимателя. Данную информацию сегодня предоставила старший помощник руководителя регионального главка СК РФ Ольга Врадий.
Уточняется, что происшествие случилось неподалеку от Ледового дворца около 23.30. Бизнесмен был расстрелян рядом с припаркованным автомобилем после окончания хоккейной тренировки, передает РИА "Новости". Мужчина открыл багажник, чтобы убрать сумку с формой, когда неустановленный злоумышленник в черной одежде не менее пяти раз выстрелил ему в спину.
Согласно последним данным, две пули попали в голову предпринимателя. В настоящий момент полиция устанавливает мотивы убийства.
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