В Пулково у москвича украли часы за 300 тысяч рублей

В аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге по горячим следам раскрыта кража часов стоимостью 300 тысяч рублей. К полицейским в петербружской воздушной гавани обратился 39-летний житель Москвы с просьбой принять меры к розыску его часов, пропажу которых он обнаружил после прохождения предполетного досмотра на рейс сообщением Санкт-Петербург – Москва. Стоимость часов составила 300 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен пассажир, подозреваемый в краже часов. Установлено, что москвич, вылетающий тем же авиарейсом, заметил на ленте ренген-аппарата в лотке для личных вещей мужские наручные часы. Рассчитывая на то, что за его действиями никто не наблюдает, он забрал их себе, а на борту воздушного судна надел часы на руку.

Сотрудники линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково сообщили информацию о розыске подозреваемого в совершении хищения имущества пассажира своим коллегам. В результате, по прибытию в столичный аэропорт, злоумышленник был задержан стражами правопорядка.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Максимальная санкция данной статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщает пресс-служба транспортной полиции.

(По материалам сайтов nevnov.ru spbdnevnik.ru today.listis.ru)