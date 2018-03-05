Выплачена компенсация семьям петербуржцев, погибших при крушении Ан-148
5 марта 2018, 17:59 [ «Аргументы Недели» ]
Петербуржцам, потерявшим родных в ходе крушения самолета Ан-148 в Подмосковье, власти города выплатили по миллиону рублей. Воздушное судно разбилось 11 февраля после вылета из аэропорта Домодедово.
В городском комитете по социальной политике отметили, что из резервного фонда выделены были три миллиона рублей, согласно постановлению правительства Санкт-Петербурга. К настоящему моменту все выплаты уже произведены, передает в понедельник РИА "Новости".
Ранее губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко подписал постановление о выплатах семьям трех погибших в авиакатастрофе граждан, которые являлись жителями города. Напомним, в результате крушения самолета жертвами стали петербуржцы Кармалеев Борис, Ильинов Евгений, а также Бойкова Екатерина.
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