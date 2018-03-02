На востоке Москвы злоумышленник в медицинской маске украл у женщины $58 тыс.
2 марта 2018, 21:23 [ «Аргументы Недели» ]
В московском районе Соколиная Гора в пятницу, 2 марта, злоумышленник ограбил женщину. Преступник, согласно последней информации, вырвал у гражданки кошелек с 58 тыс. долларов.
В пресс-службе ГУ МВД по городу уточнили, что происшествие случилось на улице Ибрагимова. Мужчина зашел за женщиной в подъезд дома, отобрал у нее деньги и сбежал, передает Агентство городских новостей "Москва".
В настоящий момент сотрудники столичной полиции устанавливают все обстоятельства случившегося и разыскивают предполагаемого злоумышленника. Есть данные о том, что кражу совершил уроженец Кавказа с плотным телосложением. Уточняется, что на его лице была медицинская маска.
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