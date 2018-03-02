Появились новости о состоянии Алексея Улюкаева

В пятницу появились новости о состоянии экс-главы Министерства экономического развития России Алексея Улюкаева. Данную информацию сегодня предоставил источник в правоохранительных органах.

Оказалось, что Улюкаев, который сейчас находится в Кремлевском централе "Матросской тишины", чувствует себя хорошо, насколько это, конечно, возможно в подобном месте. Как уточняет Агентство городских новостей "Москва", бывший министр в настоящий момент ожидает апелляцию на приговор.

Интересно, что адвокаты Алексея Улюкаева не пожелали отвечать на какие-либо вопросы представителей средств массовой информации.

Напомним, экс-глава МЭР был приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 млн рублей за взятку.