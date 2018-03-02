Появились новости о состоянии Алексея Улюкаева
2 марта 2018, 17:38 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу появились новости о состоянии экс-главы Министерства экономического развития России Алексея Улюкаева. Данную информацию сегодня предоставил источник в правоохранительных органах.
Оказалось, что Улюкаев, который сейчас находится в Кремлевском централе "Матросской тишины", чувствует себя хорошо, насколько это, конечно, возможно в подобном месте. Как уточняет Агентство городских новостей "Москва", бывший министр в настоящий момент ожидает апелляцию на приговор.
Интересно, что адвокаты Алексея Улюкаева не пожелали отвечать на какие-либо вопросы представителей средств массовой информации.
Напомним, экс-глава МЭР был приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 млн рублей за взятку.
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