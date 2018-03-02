В Баку пожар в наркологическом центре унес жизни 30человек
Имена погибших выясняются
2 марта 2018, 10:39 [ «Аргументы Недели» ]
Страшный пожар произошел в ночь на пятницу, 2 марта, в здании Республиканского наркологического центра в Баку. По предварительным данным, в результате пожара в наркоцентре могли погибнуть от 25 до 30 человек.
Еще четверо пострадали и были доставлены в больницу с травмами и ожогами, - сообщается сайт kp.ru. Заявление о жертвах пожара сделали в Объединении судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения Азербайджана.
Пожар разгорелся в наркоцентре, расположенном по адресу: Хатаинский район, Зыхское шоссе, 13. Пламя было такой силы, что спасатели долгое время не могли проникнуть в горящее здание.
На данный момент известно, что пожар в наркологическом центре уже потушен. На месте происшествия продолжают работать спасатели, бригады скорой помощи, сотрудники правоохранительных органов.
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