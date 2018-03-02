В Петербурге полицейский лишился погон и получил 3 года колонии
2 марта 2018, 09:31 [ «Аргументы Недели» ]
Невский районный суд вынес приговор в отношении майора полиции Евгения Косарева, признанного виновным в получении взятки (ч.3 ст.290 УК РФ). Суд установил, что 1 июля 2017 года Косарев, занимающий должность старшего участкового уполномоченного 32 отдела полиции УМВД Невского района, установил факт незаконной сдачи в аренду жилых помещений, находящихся в государственной собственности.
Жилье сдавал иностранцам предприимчивый гражданин, с которого сотрудник полиции решил получить взятку. Страж порядка предложил заплатить ему 45 тысяч рублей через посредника за свое покровительство и готовность «закрыть глаза» на незаконное проживание нелегалов. Получив в этот день 20 тыс. рублей в счет оговоренной взятки через посредника, Косарев был задержан при передаче денег.
Подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся, - сообщает издание "Новости Санкт-Петербурга".
По решению суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в колонии общего режима, с лишением права занимать должности в государственных органах правоохранительной службы сроком на 2 года, с лишением специального звания майор полиции, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.
(По материалам сайтв 78.ru piter-news.net piter.tv)
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