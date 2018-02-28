У погибшего при стрельбе в Казани росгвардейца остались трое маленьких детей

У сотрудника Росгвардии Дениса Иванченко, погибшего в результать стрельбы одного из жителей поселка Борисково в Казани, остались трое несовершеннолетних детей. 27 февраля в поселке стрельбу по людям открыл 34-летний злоумышленник.

Этот дебошир отсидел 10 суток за хулиганство и приехал в Борисково выяснить отношения с супругой. Женщина вчера скрывалась от мужа-хулигана у своего брата. Злоумышленник приехал с оружием. Он начал стрелять по входной двери. Услышав стрельбу, жители вызвали полицию. Прибывшим на место сотрудникам злоумышленник оказал вооруженное сопротивление, начал отстреливаться. По предварительным данным, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ранения получили прапорщик полиции и местный житель. Сотрудник Росгвардии скончался в карете скорой помощи.

Семье погибшего при стрельбе в Казани сотрудника Росгвардии дадут квартиру, сообщил командир ОМОНа МВД по Татарстану Ильдар Хуснутдинов. По его словам, у погибшего Росгвардейца остались жена и трое детей. Старший его сын - первоклассник, средний ребенок ходит в детский сад, жена не работает.

Денис Иванченко жил с семьей и тремя детьми в однокомнатной квартире. По словам Хуснутдинова, коллеги Дениса будут ходатайствовать о выделении Росгвардией квартиры для его семьи. Помощь и содействие детям погибшего будут оказывать до их совершеннолетия. По данным «Бизнес Онлайн», погибшего посмертно представят к награде.

Похороны Дениса Иванченко состоятся завтра, 1 марта, на Самосыровском кладбище Казани. Ему было только 38 лет.