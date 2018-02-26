Из московской квартиры безработной женщины украли более 16 миллионов рублей

Из квартиры безработной жительницы Москвы неизвестный злоумышленник похитил крупную сумму. Согласно последней информации столичного главка МВД России, украдены были также ювелирные изделия.

В минувшее воскресенье, 38-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что на ее жилплощадь, которая расположена на улице Кировоградская, проник человек. Как уточняет РИА "Новости", преступник взломал сейф и забрал оттуда денежные средства и драгоценности.

Источник отметил, что из квартиры вынесли 10 миллионов рублей и 100 тысяч долларов наличными, а также несколько ювелирных украшений. Общая сумма ущерба оценивается в 16 миллионов 676 тысяч рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.