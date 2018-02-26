Из московской квартиры безработной женщины украли более 16 миллионов рублей
26 февраля 2018, 14:16 [ «Аргументы Недели» ]
Из квартиры безработной жительницы Москвы неизвестный злоумышленник похитил крупную сумму. Согласно последней информации столичного главка МВД России, украдены были также ювелирные изделия.
В минувшее воскресенье, 38-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что на ее жилплощадь, которая расположена на улице Кировоградская, проник человек. Как уточняет РИА "Новости", преступник взломал сейф и забрал оттуда денежные средства и драгоценности.
Источник отметил, что из квартиры вынесли 10 миллионов рублей и 100 тысяч долларов наличными, а также несколько ювелирных украшений. Общая сумма ущерба оценивается в 16 миллионов 676 тысяч рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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