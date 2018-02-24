В КБР задержан мужчина, находившийся в розыске почти четверть века

Человека, который находился в розыске почти четверть века, задержали в Кабардино-Балкарии. Данную информацию в субботу, 24 февраля, предоставила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уточняется, что о местонахождении мужчины ничего не было известно в течение 23 лет после того, как он совершил побег из колонии в 1995 году. За это время по заявлению его родственников он был признан умершим, передает РИА "Новости".

Впоследствии оказалось, что бывший заключенный пользовался поддельным паспортом и в 2008 году был осужден снова, но уже под другим именем. В 2017 году он отбыл наказание за убийство и вернулся в Кабардино-Балкарию. Именно там его и задержали сотрудники правоохранительных органов.