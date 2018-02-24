Уголовное дело возбуждено в Новосибирске после наезда машины на толпу пешеходов

В Новосибирске по факту наезда автомобилиста на толпу пешеходов, стоявших на тротуаре, возбуждено уголовное дело. Согласно последней информации, машина насмерть сбила двух человек, среди которых ребенок.

Источник в правоохранительных органах региона подчеркнул, что дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" будет расследовать военно-следственный комитет СК, передает сегодня РИА "Новости".

Напомним, накануне водитель за рулем автомобиля марки Honda въехал в толпу пешеходов, которые наблюдали за салютом. Трехлетний мальчик скончался на месте, а женщина умерла позже в машине "скорой". Известно о трех пострадавших.