Уголовное дело возбуждено в Новосибирске после наезда машины на толпу пешеходов
24 февраля 2018, 08:00 [ «Аргументы Недели» ]
В Новосибирске по факту наезда автомобилиста на толпу пешеходов, стоявших на тротуаре, возбуждено уголовное дело. Согласно последней информации, машина насмерть сбила двух человек, среди которых ребенок.
Источник в правоохранительных органах региона подчеркнул, что дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" будет расследовать военно-следственный комитет СК, передает сегодня РИА "Новости".
Напомним, накануне водитель за рулем автомобиля марки Honda въехал в толпу пешеходов, которые наблюдали за салютом. Трехлетний мальчик скончался на месте, а женщина умерла позже в машине "скорой". Известно о трех пострадавших.
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