Машина протаранила толпу пешеходов в Новосибирске, среди погибших ребенок

Вечером в пятницу, 23 февраля, в Новосибирске случилось страшное происшествие. Согласно последним данным, машина выехала на тротуар, по которому шла толпа пешеходов, и совершила наезд на людей.

В управлении МВД по региону сообщили, что сегодня в 21.00 по местному времени автомобиль марки Honda сбил людей неподалеку от площади Лыщинского, передает сегодня РИА «Новости».

По предварительным данным, в результате аварии скончался трехлетний ребенок, получивший травмы, несовместимые с жизнью. Позже в машине "скорой помощи" умерла женщина. Пострадали три человека, среди которых один ребенок. Информации об их состоянии пока нет.