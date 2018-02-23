Машина протаранила толпу пешеходов в Новосибирске, среди погибших ребенок
23 февраля 2018, 19:14 [ «Аргументы Недели» ]
Вечером в пятницу, 23 февраля, в Новосибирске случилось страшное происшествие. Согласно последним данным, машина выехала на тротуар, по которому шла толпа пешеходов, и совершила наезд на людей.
В управлении МВД по региону сообщили, что сегодня в 21.00 по местному времени автомобиль марки Honda сбил людей неподалеку от площади Лыщинского, передает сегодня РИА «Новости».
По предварительным данным, в результате аварии скончался трехлетний ребенок, получивший травмы, несовместимые с жизнью. Позже в машине "скорой помощи" умерла женщина. Пострадали три человека, среди которых один ребенок. Информации об их состоянии пока нет.
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