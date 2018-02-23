На юго-востоке Москвы выстрелили в мужчину, нападавший скрылся

На юго-востоке Москвы в пятницу, 23 февраля, случилось происшествие. В столичном районе Люблино неизвестный злоумышленник выстрелил на автомойке в человека, а затем скрылся с места преступления.

Источник в правоохранительных органах города отметил, что пострадавший скончался от полученного ранения. Как уточняет Агентство городских новостей "Москва", трагедия произошла у дома номер 70 по улице Люблинская. Известно, что нападавший уехал с места происшествия на машине марки Toyota.

В ГУ МВД сообщили, что информация о конфликте действительно поступила в дежурную часть, сейчас по данному факту проводится проверка.