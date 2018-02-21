В результате лобового столкновения в Московской области пострадало 3 человека
21 февраля 2018, 21:07 [ «Аргументы Недели» ]
Три человека были экстренно госпитализированы в результате лобового столкновения двух легковых машин в деревне Есипово. Как передает Подмосковье сегодня, на месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и врачи «Скорой помощи». По некоторым данным, пострадали три человека, их отвезли в центральную районную больницу.
Крупная авария произошла сегодня в Мурманской области. 15 человек пострадали в результате столкновения маршрутного такси с легковым автомобилем на автодороге Апатиты-Кировск, пишет НСН. Все пострадавшие госпитализированы, двое детей находятся в тяжелом состоянии.