10 граммов запрещенного вещества и 20 лет тюрьмы

В подмосковном Клину полицейские задержали молодого человека с 10 граммами запрещенного вещества. Как пишет «Подмосковье сегодня», двадцатичетырехлетнего молодого человека остановили у дома на улице Мичурина.

При личном досмотре у него обнаружили сверток с веществом, который также нашли и у него в жилище - в общей сложности более 10 граммов. Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.