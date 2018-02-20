Виновнику смертельной аварии на улице Бауманская вынесли приговор

Сегодня Басманный районный суд Москвы вынес приговор 28-летнему Александру Ломову, который стал виновником смертельной аварии на улице Бауманская. Трагедия произошла еще в декабре 2016 года.

Согласно последней информации, молодой мужчина, который выехал на тротуар, сбил пешехода, а затем скрылся с места ДТП, проведет в колонии два года. Суд признал Ломова виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", уточняет Агентство городских новостей "Москва".

Автомобилист свою вину полностью признал и раскаялся в содеянном. Согласно последним данным, он также возместил ущерб потерпевшим.